2020/11/09 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3184 اصابة بـ وباء كورونا و 3305 حالة شفاء اضافة الى وفاة 53 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ 3 ساعات

التربية: تطبيق التعليم “المدمج” لُطلاب معاهد الفنون الجميلة

منذ 6 ساعات

الامم المتحدة: خصصنا اكثر من 600 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة

منذ 7 ساعات

بالصور..



أصحاب الشاحنات يغلقون بوابة منفذ زرباطية الحدودي احتجاجاً على رفع أسعار الجباية

منذ 17 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 371 المسجلة اليوم

منذ 22 ساعة

وزير التربية يوافق على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون الجميلة

منذ 22 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 544 المسجلة اليوم

منذ 22 ساعة

الزراعة تعلن عن إتلاف لقاحات بيطرية واضافات علفية منتهية الصلاحية

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 2530 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ يوم واحد

التعليم تعلن شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم الى الدراسات المسائية

منذ يوم واحد

وزير الصحة يحذر المواطنين مع حلول الشتاء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3184 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3184 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).