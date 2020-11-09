البرلمان يُصوت على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦

2020/11/09 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلي النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦.

وذكر مصدر نيابي أن “البرلمان صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في ٢٠٠٣”.

وعقد البرلمان جلسته اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، حسن الكعبي وبحضور 191 نائباً.

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