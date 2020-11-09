كتلة صادقون بشأن قرض الرواتب: المبلغ كبير جدا.. 8 ترليونات كافية لتأمين 3 اشهر (فيديو)

2020/11/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت كتلة الصادقون النيابية، الاثنين،

اعتراضها على القرض المقدم من قبل

الحكومة، وفيما أشارت إلى ان المبلغ

كبير جداً، شددت على أن ثمانية ترليونات

كافية لتأمين ثلاثة اشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكت

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