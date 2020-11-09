العراق والسعودية يبحثان مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي

2020/11/09 | 16:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بحث العراق والسعودية، اليوم الاثنين، مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي.

وذكر بيان للبنك المركزي، ان محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اجتمع مع نظيره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، وخلص الاجتماع الذي ضمَّ وفداً رفيعَ المستوى من الجانبين الى التباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين.

وأكد مخيف في كلمة افتتاحيّة للاجتماع الى إمكانية استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن مناقشة مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية ، وكما وناقش الجانبين مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين.

من جانبه دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لتمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتاً الى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

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