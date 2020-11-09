2020/11/09 | 16:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب عالمياً للهبوط الحاد بأكثر من 36 دولاراً خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع أنباء إيجابية بشان لقاح كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث..الذهب يتهاوى 36 دولاراً مع إشارات إيجابية بشأن لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث..الذهب يتهاوى 36 دولاراً مع إشارات إيجابية بشأن لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).