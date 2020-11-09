محدث- أسعار النفط توسع مكاسبها لـ9%.. ويرنت يتجاوز 42 دولاراً

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا، وبعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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