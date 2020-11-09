طقس العراق: حالة عدم الاستقرار تنتهي الجمعة.. و'الأفضلية الخميس المقبل'

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على فترات متقطعة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء وتكون الأفضلية من حيث الأمطار الغزيرة يوم الخميس المقبل، وتنتهي الحالة الجمعة.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (9 تشرين الثاني 2020)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:

1- توقعات اليوم الاثنين:-

حالة عدم استقرار تؤثر على البلاد وكما يلي:-

أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا وفرص هطول أمطار رعدية احيانا مابين الخفيفة والمتوسطة وبعض الغزارة احيانا..



على فترات متباعدة..



وعلى مناطق متفرقة من المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والغربية ((الحدودية)).



وتكون ضعيفة في بعض المناطق ...الأمطار تكون محدودة...



وليست مستمرة..





2- أجواء باردة ليلا ومعتدلة رطبة جدا نهارا ودرجات الحرارة العظمى لنهار اليوم غد الثلاثاء كما يلي :-

المنطقة الشمالية..



16 إلى 23

المنطقة الوسطى..



24 إلى 28

المنطقة الجنوبية..



29 إلى 31

المنطقة الغربية..



19 إلى 23

3- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وبالأخص عند قدوم عاصفة رعدية...مع احتمالية تصاعد الغبار في بعض المناطق .

4- تستمر حالة عدم الاستقرار على فترات متقطعة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وتنتهي الجمعة..



وفرص أمطار خريفية في مناطق متفرقة من البلاد..



تكون الأفضلية من حيث الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية وخصوصا مناطق البصرة والناصرية وجنوب ميسان وبالأخص يوم الخميس المقبل.

5- تعتبر توقعات فصل الخريف..



متغيرة باستمرار...



لذلك ممكن ان تتغير التوقعات بالنشرة السابقة نحو الأفضل او نحو الأسوء...



والله اعلم...".

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