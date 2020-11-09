محافظات لم تسجل وفيات.. الصحة العراقية تسجل 3184 إصابة جديدة بكورونا - عاجل

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا هذا اليوم.

وقالت الوزارة ان العراق سجل اليوم 53 وفاة و 3184 اصابة بفيروس كورونا قابلتهما 3305 حالة تعافٍ.

ولفت البيان الى ان "7 محافظات لم تسجل وفيات بكورونا اليوم وهي ديالى ، كربلاء ، النجف ، بابل ، الديوانية ، الانبار والمثنى".

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