محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: العراق ساحة جيدة للتعامل المالي

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، اليوم الاثنين، ان العراق ساحة جيدة للتعامل المالي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للبنك المركزي العراق، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مع نظيره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي". وخلص الاجتماع، بحسب البيان "الذي ضمَّ وفداً رفيعَ المستوى من الجانبين الى التباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين".

وأكد معالي محافظ البنك المركزي العراقي في كلمة افتتاحيّة للاجتماع إمكانية "استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن مناقشة مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية ، وكما وناقش الجانبين مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين".

من جانبه دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "لتمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي"، لافتاً الى أن "العراق ساحة جيدة للتعامل المالي، فيما ابدى استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين".

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