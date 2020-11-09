الكعبي يوجه باستقطاع المبالغ من النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، باستقطاع المبالغ من النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان.

وقال الكعبي خلال ترؤسه جلسة اليوم، بحسب بيان لمكتبه، "لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس النواب تحت اي عذر او مبرر".

وأضاف، "وجهنـا دائرتي المالية والبرلمانية في المجلس للمضي في استقطاع المبالغ من جميع النواب المتغيبين عن حضور الجلسات واصدار انذارات نهائية بحقهم".

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