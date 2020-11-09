2020/11/09 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ ناقش العراق والسعودية، مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ البنك المركزي العراقي:" ان المحافظ مصطفى غالب مخيف اجتمع مع نظيره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي ، وخلص الاجتماع الذي ضمَّ وفداً رفيعَ المستوى من الجانبين الى التباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين".



وأكد محافظ البنك المركزي في كلمة افتتاحيّة للاجتماع على إمكانية استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي فضلاً عن مناقشة مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية ، وكما وناقش الجانبان مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين.من جانبه، دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الى تمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتاً الى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والسعودية يناقشان مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والسعودية يناقشان مستجدات اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).