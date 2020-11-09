افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية غداً الثلاثاء

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، عن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية بعد أسبوع من انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين غداً الثلاثاء./انتهى7

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