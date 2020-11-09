ارتفاع اسعار خام برنت الى 42 دولارا للبرميل

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: وكالة نينا

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صحف الثلاثاء تتابع الازمة المالية والرواتب

بغداد/نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثالث من تشرين الثاني الازمة المالية والرواتب

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئاسة مجلس النواب قررت استضافة وزير المالية ومديري هيئات الكمارك والضرائب والتقاعد الوطنية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية والعجز المالي،.

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