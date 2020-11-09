الامن العراقي تطيح بارهابي خطير ببغداد

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الاثنين، إلقاء القبض على متهم مطلوب بالارهاب ضبطت بحوزته أسلحة مختلفة في بغداد....

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