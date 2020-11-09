الامن العراقي يعثر على كنوز ثمينة في جبال الخانوكة ومكحول!

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،اليوم الاثنين، نتائج عملية سلسلة جبال الخانوكة ومكحول....

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