العراق: تصريحات رسمية هامة حول دفع رواتب الموظفين

2020/11/09 | 16:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن الحكومة تتطلع إلى تصويت البرلمان على قانون تغطية العجز المالي ال...

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