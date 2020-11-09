رئاسة مجلس النواب توجه بإستقطاع المبالغ من الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات

2020/11/09 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، بإستقطاع المبالغ من جميع النواب المتغيبين عن حضور الجلسات.وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال ترؤسه جلسة اليوم، “لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس النواب تحت اي عذر او مبرر”.وأضاف، “وجهنـا دائرتي المالية والبرلمانية في المجلس للمضي في استقطاع المبالغ من …

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