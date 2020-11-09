وزير التخطيط يبحث مع الهجرة الدولية آليات تنفيذ الخطة الوطنية لعودة النازحين

2020/11/09 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ووفد بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق برئاسة جيرارد ويت.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء المشترك، بحث تفاصيل الخطة الوطنية لعودة النازحين التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين بدعم من وزارة …

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