نائب: قانون تمويل العجز سيكون حاضر بجلسة غد الثلاثاء

2020/11/09 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

رجح النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاثنين، ادراج قانون تمويل العجز المالي ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء.

وقال خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اعتراض مجلس النواب على قانون العجز المالي يتعلق بمبالغ القرض الهائل والتي تبلغ ٤١ ترليون دينار”، لافتا الى ان “البرلمان يسعى لتمرير قانون العجز المالي بعد تخفيضه وفق احتياج الدولة الحقيقي”.

واضاف انه “ليس من واجب البرلمان التصويت على مبلغ لصرف رواتب الموظفين بل الامر يعد واجب ومسؤولية الحكومة”، مرجحا “ادراج قانون تمويل العجز المالي ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء”.

وكشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود جهات مستفيدة من تمرير قانون الاقتراض المالي داخل مجلس النواب.

واتهمت لجنة المالية النيابية، اول امس السبت، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل ازمة تأخير الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.انتهى ٢٥ ت

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