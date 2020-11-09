انشاء نظام تسجيل المعلومات للمتقاعدين في اقليم كوردستان

2020/11/09 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم انشاء نظام تسجيل المعلومات للمتقاعدين لن يسمح بتكرار حالات التقاعد ويحدد مستحقات التقاعد ويحمي ملفات المتقاعدين.

وبهدف اجراء الاصلاح، اجتمعت منظمتي (UNDP) و (USAID) مع المديرية العامة للتقاعد في ديوان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بحضور وكيل وزارة التخطيط، بهدف انشاء نظام تسجيل كافة المعلومات للمتقاعدين في اقليم كوردستان.

ويتضمن النظام (الغاء حالات تكرار التقاعد وتحديد نسبة مستحقات المتقاعدين وحماية ملفاتهم)، كما يقلل من الروتين وتسريع معاملات التقاعد.

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