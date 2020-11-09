الكعبي : لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس النواب

2020/11/09 | 16:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، خلال ترؤسه جلسة اليوم ” لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس النواب تحت اي عذر او مبرر “.

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