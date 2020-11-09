لليوم الثاني: العراق ينتصر على كورونا بحصيلة شفاء مرتفعة تتجاوز 432 الفاً… 7 محافظات بلا وفيات

2020/11/09 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى ان نسبة الشفاء اعلى من الاصابات بالفيروس.

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