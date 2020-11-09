2020/11/09 | 16:21 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني: العراق ينتصر على كورونا بحصيلة شفاء مرتفعة تتجاوز 432 الفاً… 7 محافظات بلا وفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يس عراق – بغداد
اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى ان نسبة الشفاء اعلى من الاصابات بالفيروس.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني: العراق ينتصر على كورونا بحصيلة شفاء مرتفعة تتجاوز 432 الفاً… 7 محافظات بلا وفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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