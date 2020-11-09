"ديدافيشينا".. السبب وراء حوادث القتل والانتحار بالجيش الروسي

2020/11/09 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الجيش الروسي من حوادث قتل يقوم بها الجنود ضد زملائهم مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع "مجارز دموية"، ويعزو البعض سبب تلك الواقعات إلى تقليد يسود في صفوف القوات المسلحة يسمى ""ديدا فيشينا" والذي يعني بالعربية التنمر وإرهاق الآخرين بالسخرية والاستهزاء منهم.

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