2020/11/09 | 16:23 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، ضرغام إسماعيل، إلى إصابة خلال الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب خلال تجمعه في العاصمة بغداد.وأثبتتْ الفحوصات الطبية، التي اجريت للاعب، عن إصابتهِ بتمزقٍ في العضلة، مما يتطلب إراحته خلال الأيام المقبلة، ليكون اللاعب بذلك خارج حسابات المدرب كاتانيتش لوديتي الأردن وأوزبكستان.وسيكونُ ضرغام إسماعيل هو رابع لاعب يغيب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإصابة تبعد اللاعب ضرغام إسماعيل عن صفوف المنتخب الوطني first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابة تبعد اللاعب ضرغام إسماعيل عن صفوف المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابة تبعد اللاعب ضرغام إسماعيل عن صفوف المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).