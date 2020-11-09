طالباني يؤكد تقديم تسهيلات لتسجيل الشركات ومكافحة الروتين

2020/11/09 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرف نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2020 على اجتماع خاص حول تحديث عملية تسجيل الشركات التي هي جزء من خطط الاصلاح لحكومة اقليم كوردستان في اطار برنامج الخدمة والتقليل من الروتين، و ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة ورئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات.

وجرى خلال اللقاء، بحث الية تسهيل شؤون تسجيل الشركات مع توفير اجواء مناسبة حتى تكون سببا للازدهار الاقتصادي، وبهذا الشان تم توضيح الخطط القصيرة الامد والطويلة الامد ومتابعة العملية من اجل التقليل من الروتين ومكافحته.

كما جرى خلال الاجتماع بحث متابعة تسجيل المعامل وحقوق التجار الاجانب، حيث اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، ضرورة استمرار الحكومة في الاصلاح وتقديم كافة التسهيلات من اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين وملء الفراغ الموجود في الاقتصاد في اقليم كوردستان بدعم وتاييد القطاع الخاص.

PUKmedia

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