طالباني يؤكد تقديم تسهيلات لتسجيل الشركات ومكافحة الروتين

وجرى خلال اللقاء، بحث الية تسهيل شؤون تسجيل الشركات مع توفير اجواء مناسبة حتى تكون سببا للازدهار الاقتصادي، وبهذا الشان تم توضيح الخطط القصيرة الامد والطويلة الامد ومتابعة العملية من اجل التقليل من الروتين ومكافحته.
كما جرى خلال الاجتماع بحث متابعة تسجيل المعامل وحقوق التجار الاجانب، حيث اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، ضرورة استمرار الحكومة في الاصلاح وتقديم كافة التسهيلات من اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين وملء الفراغ الموجود في الاقتصاد في اقليم كوردستان بدعم وتاييد القطاع الخاص.
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