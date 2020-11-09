أسرع مرتين من الطائرة.. نجاح أول تجربة

2020/11/09 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فيرجين هايبرلوب" عن نجاح أول تجربة لنقل ركاب عبر نظام حجرة فائق السرعة مما يشكل خطوة واعدة نحو نقل البشر والبضائع لمسافات طويلة وخلال وقت قياسي.

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