2020/11/09 | 16:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر يس عراق، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الثلاثاء الموافق 10-11-2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: جدول رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: جدول رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).