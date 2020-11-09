العثور على جثة طفل بعمر 12 عاما مقتولا في منطقة القناة ببغداد

2020/11/09 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزت جريمة بشعة منطقة القناة في بغداد بعد العثور على جثة طفل مقتول وملقاة في أحد الشوارع.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن القوات الأمنية عثرت على جثة طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر أحد عشر عاما في منطقة القناة، مضيفا أن الجثة كانت غارقة بالدماء وبدت عليها آثار إطلاق النار في الرأس.

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