2020/11/09 | 17:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، ضرغام إسماعيل، إلى إصابة خلال الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب خلال تجمعه في العاصمة بغداد.

وأثبتتْ الفحوصات الطبية، التي اجريت للاعب، إصابتهِ بتمزقٍ في العضلة، مما يتطلب إراحته خلال الأيام المقبلة، ليكون اللاعب بذلك خارج حسابات المدرب كاتانيتش لوديتي الأردن وأوزبكستان.

وسيكونُ ضرغام إسماعيل رابع لاعب يغيب عن قائمة المنتخب الوطني خلال المواجهتين الوديتين بعد غياب ريبين سولاقا لتعرضه للإصابة، وكذلك غياب اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي لإصابتهما بفيروس كورونا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإصابة تبعد ضرغام إسماعيل عن المنتخب الوطني 7 SKY TV.

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