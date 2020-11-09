العتبة الحسينية تستأنف أنشطتها العبادية بعد تراجع إصابات كورونا في كربلاء

2020/11/09 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء..

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الاثنين، استئناف بعض الانشطة العبادية داخل الصحن الحسيني والتي اوقفتها جائحة كورونا منذ اشهر.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة علي شبر لـ /المعلومة/ إن “ادارة العتبة الحسينية وبعد انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا قررت استئناف بعض الانشطة الدينية كالممارسة العبادية، والمحاضرات الدينية على المنابر وفق الاجراءات الصحية والوقائية”.

واضاف شبر ان “صلاة الجماعة داخل الصحن الحسيني لا تزال متوقفة، وستكون هناك عودة تدريجية لبعض الانشطة، مع استمرار انخفاض اعداد الاصابات”.

وكانت صحة المحافظة أعلنت في وقت سابق أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في كربلاء ارتفعت الى 83.5 %، بينما انخفضت نسبة الاصابة بشكل ملحوظ، أغلقت عل اثرها ثلاثة اماكن للحجر الصحي.



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