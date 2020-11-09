البرلمان يُرفع جلسته الى الاربعاء المُقبل

2020/11/09 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، الى يوم الاربعاء المُقبل”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته الـ 20 من الفصـــل التشريعـــي الاول، السنـة التشريعية الثالثة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وحضور 191 نائبا.

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