مالية البرلمان تحسم الموقف وتحدد موعد صرف الرواتب

2020/11/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية التصويت

على قانون تمويل العجز المالي في

البرلمان وإطلاق الرواتب الأربعاء

أوالخميس المقبلين.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في

مقابلة متلفزة، إن "القراءة الثانية تمت

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