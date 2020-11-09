محدث.. الذهب يُعمق خسائره عالمياً لأكثر من 74 دولاراً

2020/11/09 | 17:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لأكثر من 74 دولاراً خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع أنباء إيجابية بشان لقاح كورونا.

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