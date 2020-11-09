الكعبي يفتتح أعمال جلسة البرلمان الـ20 ويوجه بـ'قطع راتب' النواب المتغيبين

2020/11/09 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افتتح النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاثنين، اعمال الجلسة رقم 20، بحضور 191 نائبا، موجها بـ"قطع راتب" النواب المتغيبين، مؤكدا عدم السماح بتعطيل جلسات مجلس النواب تحت أي عذر أو مبرر.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الثاني 2020)، ان "الكعبي افتتح اعمال الجلسة رقم 20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة الدورة النيابية الرابعة"، مشيرا إلى ان "الجلسة افتتحت بحضور 191 نائبا".

كما وذكرت الدائرة في بيان آخر اليوم الاثنين، ان الكعبي، أكد عدم السماح بتعطيل جلسات مجلس النواب تحت أي عذر أو مبرر.

وأضاف البيان، أن "الكعبي وجه، خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، دائرتي المالية والبرلمانية في المجلس للمضي في استقطاع المبالغ من جميع النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وإصدار إنذارات نهائية بحقهم".

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