هل تتحول الولايات المتحدة الأمريكية يوما ما الى الإشتراكية؟ - رياض حسن محرم

2020/11/09 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم السوفييتى السابق، ويعد ذلك تكريسا للماكارثية فى خمسينات القرن الماضى ( ينسب هذا الاتجاه إلى عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي اسمه جوزيف مكارثي.



كان رئيساً لإحدى اللجان الفرعية بالمجلس واتهم عدداً من موظفي الحكومة وبخاصة وزارة الخارجية، وقاد إلى حبس بعضهم بتهمة أنهم شيوعيون يعملون لمصلحة الاتحاد السوفيتي، وشمل ذلك عددا من الفنانين على رأسهم شارلى شابلن وايليا كازان، وقد تبين فيما بعد أن معظم اتهاماته كانت ......





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