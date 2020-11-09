بحث فى حلول لخروج الإسلام من أزماته وتصادماته - سامى لبيب

2020/11/09 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - فوقوا بقى - الجزء العاشر .يلح عليّ فى هذا الجزء من سلسلة "فوقوا بقى " تقديم روشتة علاجية لخروج الإسلام من أزماته وتصادمه مع العصر , فالطريق الناقد لتهافت النص والفكر الإسلامي لن يعطى ثماره سريعا بل مع حال المسلمين قد يزيد الأمور صلادة وتحجراً , لذا يأتى هذا البحث كمحاولة لإصلاح الإسلام من داخله أي حلول من داخل قراءة ورؤية جديدة للفكر الإسلامي أي من داخل معطيات الإسلام نفسه حتى يجد قبول ف ......





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