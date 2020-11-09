2020/11/09 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شهدت أسعار النفط قفزة ، اليوم الاثنين، بمجرد إعلان شركة أمريكية توصلها إلى لقاح لفيروس كورونا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلى 43.45 دولار للبرميل.وجاء ذلك بعد إعلان شركتي “فايزر” و”بيونتيك” الأمريكيتين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90 في المئة”، بعد التحليل الأولي لنتائج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تشهد قفزة كبيرة بعد التوصل إلى لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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