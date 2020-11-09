نائب: اتفاق بين الحكومة والبرلمان على توزيع الرواتب

2020/11/09 | 17:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس الوزراء على تصديق مشروع قانون الاقتراض لملء العجر المالي وتامين رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري ومن المقرر تصديق المشروع القانوني نهاية الاسبوع الجاري.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب شيروان ميرزا لـ PUKmedia، انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المالية للبرلمان اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تصديق مشروع قانون الاقتراض باسرع وقت داخل قبة البرلمان لملء العجز المالي من اجل تامين رواتب الموظفين.

واضاف ميرزا، ان الاتفاق يهدف الى توزيع رواتب الموظفين باسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية بامكانها الان البدء بتوزيع رواتب الشهر العاشر للموظفين.

PUKmedia كوران وهاب

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