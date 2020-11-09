ادانة عربية لهجوم ارهابي جنوبي بغداد

2020/11/09 | 17:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي ذات السياق كانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد اعلنت اليوم الاثنين التاسع من نوفمبر 2020 م الجاري بان مجموعة إرهابية مكونة مِن (4 ) اربعة أشخاص قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس الاحد، بالتعرض لنقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد.

وأدى الهجوم بحسب البيان إلى استشهاد 4 وإصابة 3 آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم الاثنين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

PUKmedia / ابراهيم محمد شريف / القاهرة ‌

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