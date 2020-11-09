بحزاني تستمر بالانجازات الرياضية، وتحرز مراكز جيدة في بطولة السليمانية للمواي تاي

2020/11/09 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر برعاية وزير النفط الدكتور إحسان عبد الجبار أقام الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي بطولة اندية المنطقة الشمالية للمواي تاي لفئة الشباب والمتقدمين في محافظة السليمانية وبمشاركة أكثر من 150 لاعب من 12 نادي يمثلون اندية ومحافظات إقليم كردستان والمنطقة الشمالية.حيث شارك لاعبي أكاديمية بعشيقة للفنون القتالية ب 7 لاعبين …

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