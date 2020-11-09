مستشار الامن القومي يزور قضاء شنكال

2020/11/09 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال زار اليوم (9 نوفمبر 2020) مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، قضاء شنكال، بغية الاطلاع على اوضاع القضاء بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ووكيل جهاز الأمن الوطني.وحضر الاعرجي مؤتمرا عشائريا في قضاء شنكال، عقد في ناحية سنوني التابعة لقضاء شنكال، تحت عنوان، (كلنا العراق)، ونقل الأعرجي …

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