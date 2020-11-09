الوجع في واشنطن والأنين في مراكش!

2020/11/09 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بدر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تصريحات انتقد فيها بشدة سير عملية الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة، شكل سابقة فاقت كل إثارة، إذ لم يتورع عن الكلام عن "تزوير واحتيال".بل إنه طالب بتوقيف عملية فرز الأصوات، مكررا أنه "تمت سرقة الأصوات العائدة إليه"، مهددا باللجوء إلى المحكمة العليا.

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