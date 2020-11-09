رئيس اتحاد السباحة يؤكد شرعية ترشحه لانتخابات الاولمبية

2020/11/09 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، شرعيته للترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال كبيان في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “اود أن اؤكد بانني الممثل القانوني والشرعي للاتحاد العراقي للسباحة استنادا الى وثائق رسمية صادرة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الاولمبية العراقية استندت الى بنود قانونية اعتمدتها اللجنة الاولمبية الدولية من خلال دعوتنا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ، مما يعد اعترافا واضحا وصريحا”.

واضاف “كذلك الاعتراف القضائي الوطني والذي رد دعوة سرمد عبدالاله محمد بحكم تمييزي، واعتراف وزارة الشباب والرياضة باجراءاتنا وشرعيتنا لرئاسة الاتحاد وكذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي حسمت شرعيتنا بكتاب رسمي، انه مبعث فخر لنا ان لا نكون متهمين بتزوير او جرم اخلاقي او قضايا تتعلق بالمال العام”.

يذكر أن انتخابات المكتب التنفيذي ستقام يوم السبت المقبل.



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