الرصافة تواصل سحق كورونا بنسب الشفاء المرتفعة لتلبغ 91%.. تلامس 59 الفا في 24 ساعة

2020/11/09 | 17:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 91 % بعد تسجيل 624 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في تطور سار ومهم.

وقال الساعدي في بيان رسمي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 624 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 58920 حالة شفاء .



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وافاد الساعدي ان “حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 314 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية : 30 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



و29 حالة شفاء في منطقة حي النصر .



و 28 حالة شفاء في منطقة البلديات .



و27 حالة شفاء في منطقة سبع قصور .



و 25 حالة شفاء في منطقة النهروان .



و22 حالة شفاء في منطقة الراشدية .



و 21 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى .



و 17 حالة شفاء في منطقة الاعظمية ومثلها في شارع فلسطين .



و 15 حالة شفاء في منطقة المشتل ومثلها في الشعب .



و 14 حالة شفاء في منطقة الحبيبية ومثلها في جانب صحة الكرخ .



و 13 حالة شفاء في منطقة بسماية .



و 12 حالة شفاء في منطقة زيونة ومثلها في جانب صحة بابل .



و 9 حالات شفاء في منطقة حي تونس .



و 8 حالات شفاء في جانب صحة واسط .

واوضح ان “نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”

واوضح ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافاد ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 58920 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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