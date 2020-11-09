العراق يحدد موعد افتتاح المنفذ البري مع السعودية

2020/11/09 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدّد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الاثنين، موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.



وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (9 تشرين الثاني 2020)، إن "الغزي أكد أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية تأهيله، واستئناف عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية".

ونقل مجيد عن الغزي، قوله، أن "عملية التأهيل شملت إنشاء ساحات للتبادل التجاري وبوابات إلكترونية.

وأضاف، أن "اجتماع المجلس التنسيقي بين الجانبين العراقي والسعودي ليوم غد، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، سيتضمن بحث ما تمت مناقشته من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتوقيعه، والمصادقة عليه وتحويله من الورق الى أرض الواقع.

وأشار إلى أنه "سيتم تمويل عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة في العراق، والتي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة عبر مؤتمر الكويت الدولي لدعم العراق، وسيتم تمويلها من قبل الجانب السعودي".

ولفت إلى أنه "سيتم فتح فرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية"، مؤكدا أن "الاتفاقيات ستسهم في تطوير الاقتصاد العراقي والتوسع في جميع المجالات، ما سيسهم في استقطاب الكفاءات والأيادي العاملة".

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