بالصور: قوس قزح يحتضن بغداد بألوانه السبعة بعد تساقط الامطار

2020/11/09 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، موجة من الأمطار في أغلب مناطقها، في ظل أجواء غائمة جزئيًا، ليظهر قوس قزح بألوانه السبعة معانقًا سماءها في مشهد رائع.

ويظھر قوس قزح ويسمى أيضا قوس المطر أو قوس الألوان، بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة ويظھر عادة بشكل نصف دائري، وتكون الألوان في القوس: الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق (نیلي) فبنفسجي من الداخل، ويحتوي ضوء الشمس على العديد من الألوان الطیفیة وھي عبارة عن أشعة ذات اطوال موجیة مختلفة.

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