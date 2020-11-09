قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل حادثة الرضوانية

2020/11/09 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة الرضوانية يوم أمس.

وقال المحمداوي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “مجموعة إرهابية متكونة من ثلاثة عناصر هاجمت نقاط الصحوة عن بُعد، حيث خلف الهجوم الارهابي أربعة شهداء من عناصر الصحوة أبناء العراق، الذين كانوا متواجدين في النقطة، كما استشهد مدنيان من أبناء القرية القريبة من موقع الحادث، وشرطي آخر من أبناء القرية كان خلال فترة استراحته”.

واضاف المحمداوي، ان “الهجوم تسبب بإصابة ثلاثة اشخاص، بينهم اثنان إصابات بسيطة احدهما غادر المستشفى، والآخر اجريت له عملية ووضعه مستقر”، مثمنا “موقف الأهالي عندما هبوا لمساندة القوات الأمنية، فهو موقف أكثر من رائع” منبها الاهالي “عندما يقع حادث أمني عدم اللجوء إلى تحركات من القرى أو المناطق المجاورة بدون تخطيط، لتجنب ارباك القطعات أو يعقد تدخل الجيش، بخاصة في تلك المناطق حيث بواقعها الزراعي”.

وبين “اني منذ ليلة أمس وحتى ظهر اليوم كنت مع الأهالي وذوي الضحايا ومع قادة الصحوات وقادة الجيش المتواجدين هناك”، مشددا على ان “ما حصل هو لترك عنصرين من الصحوة برج المراقبة، مما سهل عملية استهدافهم، لكن وبعد تدخل الجيش البطل وقسم من الأهالي تمت معالجة الإرهابيين ومنعهم من الوصول الى القرية والنقاط المستهدفة، وقلل الكثير من الضحايا”.

وتابع انه “تم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص تتعلق بتعزيز نقاط الصحوة، قسم من النقاط سوف تكون مشتركة فيما يتعلق بتعزيز موقفهم من السلاح والعتاد، فحقيقة هذا المنطقة منذ فترة طويلة تشهد استقراراً أمنياً كاملاً، كما أن الأهالي متعاونه وتنبذ الإرهاب ومواقفهم مشرف، من أهالي وعشائر وأولادهم من القطعات الأمنية”.

ولفت المحمداوي الى ان “هناك جهد استخباراتي مهم فبعد ساعة من الحادث، تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص، كان الإرهابيون يتواجدون في منزله وقت الحادث لأكثر من ساعة، ويجري التحقيق حالياً”، موضحا انه “بهمة الجهد الاستخباراتي وتعاون المدنيين وابطال أبناء الصحوات نوعد شعبنا وذوّي الضحايا أن نصل إلى الأرهابيين، ونُشدد أيضاً على ابناء الصحوات التواجد داخل البرج اثناء الواجب والالتزام به وعدم الخروج من موقعهم حتى لا تحدث خروقات امنية”.

وطالب “سائل الإعلام والسياسيين، “بعدم ارباك الوضع الأمني عبر سرد معلومات أو أعداد ضحايا قد تكون غير دقيقة”.

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