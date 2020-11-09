الهجرة: غداً الإعلان عن إغلاق أكبر المخيمات للنازحين

2020/11/09 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، إغلاق أكبر مخيمات النازحين يوم غد، مبينةً أنها أعدت خطة طوارئ لغلق المخيمات كافة.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قضية النازحين لا يمكن ان تبقى معلقة، ونحن نحاول هذا العام أن نحسم ملف أغلب المخيمات، وأن غدا سيتم الإعلان عن غلق أكبر المخيمات، وهو مخيم المدينة السياحية بالأنبار"، مبيناً أن "وزارة الهجرة أعدت خطة طوارئ لغلق المخيمات كافة في العراق بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "هناك بعض المشكلات تتعلق بعودة النازحين؛ خدمية أو بيوت مهدمة أو بعض النزاعات العشائرية"، مشيراً إلى أن "الوزارة أغلقت عشرة مخيمات، وأعلنت محافظتي بغداد وكربلاء خاليتين من المخيمات وستلتحق بهما قريبا صلاح الدين وكركوك".

ولفت النوري إلى أن "الأمم المتحدة لها دور كبير وتنسيق عال بعودة النازحين، فضلاً عن المنظمات الإنسانية في الموصل"، داعياً "دول العالم إلى أن تقف مع هذه القضية الإنسانية".

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