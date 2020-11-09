برلماني كردي يطالب بغداد بتدقيق أعداد الموظفين في الإقليم

2020/11/09 | 17:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

طالب عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية مسلم عبد الله، الاثنين، الحكومة الاتحادية بإرسال فريق رقابي للإطلاع على أعداد الموظفين هناك.

وقال عبد الله لـ /المعلومة، إن “هنالك أرقام فلكية بأعداد الموظفين في إقليم كردستان وفوق حاجة الإقليم الفعلية، وتوجد عشرات الآلاف من الأرقام الفضائية”.

وأضاف أن “هنالك موظفين مرتبطين بأحزاب السلطة وهؤلاء يتقاضون رواتب من الدولة رغم أنهم يؤدون خدمة لأحزابهم ولكن يتم تنسيبهم إلى الوزارات والمؤسسات رغم عدم التحاقهم بدوائرهم التي نسبوا إليها”.

وأشار إلى أنه “يفترض على الحكومة الاتحادية أن ترسل فريقا لتدقيق الاعداد وتوزيعها على الوزارات، لآن هنالك عملية فساد كبرى تستفاد منها الأحزاب الحاكمة على حساب الموازنة العامة”.



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