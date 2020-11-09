2020/11/09 | 17:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال تعاملات، الاثنين، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

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