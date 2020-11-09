2020/11/09 | 17:45 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال تعاملات، الاثنين، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برميل "برنت" يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برميل "برنت" يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برميل "برنت" يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).